फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Woman riding a motorcycle dies after collision with tractor-trolley.

Panipat News: ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत

Mon, 28 Sep 2026 03:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Mon, 28 Sep 2026 03:10 AM IST
विज्ञापन
Woman riding a motorcycle dies after collision with tractor-trolley.
मतलौडा। नोहरा गांव के पास रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई और उसके पति बाल-बाल बच गए। जौन्धन खुर्द निवासी राजबीर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी पत्नी प्रीति (43) के साथ मोर माजरा स्थित गुरुकुल में बेटी से मिलकर बाइक से वापस लौट रहे थे। रविवार दोपहर करीब 12:15 बजे नोहरा के पास सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी पत्नी की मौके पर माैत हो गई। इसके बाद उन्होंने आरोपी ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस को साैंप दिया। चालक वधवाराम कॉलोनी निवासी भूपेंद्र सिंह है। मतलौडा थाना प्रभारी राजेश ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित पति के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed