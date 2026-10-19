Panipat News: आईबी कॉलेज में युवा महोत्सव के विजेताओं काे किया सम्मानित

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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। आईबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 49वें जोनल यूथ फेस्टिवल में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। 14 से 16 अक्टूबर तक आर्य कॉलेज में आयोजित महोत्सव में विद्यार्थियों ने गायन, नृत्य, संगीत, नाटक, वाद-विवाद और रचनात्मक प्रतियोगिताओं में प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 21 विधाओं में पुरस्कार हासिल किए।विद्यार्थियों ने लूर नृत्य, भारतीय हल्का गायन, भारतीय शास्त्रीय एकल गायन, वेस्टर्न वोकल सोलो, अंग्रेजी वाद-विवाद (विपक्ष) और भारतीय ऑर्केस्ट्रा सहित सात विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पोस्टर मेकिंग, हरियाणवी एकल महिला नृत्य, माइम, सामान्य समूह गान, हिंदी स्किट और अंग्रेजी वाद-विवाद (पक्ष) सहित सात विधाओं में दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, कोरियोग्राफी, रासिया, क्ले मॉडलिंग, वेस्टर्न ग्रुप सॉन्ग, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा और हरियाणवी समूह नृत्य सहित छह विधाओं में तीसरा स्थान मिला।प्रबंधन समिति के महासचिव एलएन मिगलानी ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर प्रसन्नता जताई। उन्हें भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता विकसित करती हैं।यूथ फेस्टिवल संयोजिका डॉ. किरण मदान और सह-संयोजिका सहायक प्रोफेसर कनक शर्मा को श्रेय दिया।14