फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Payment for paddy stuck; farmers to have a bleak Dussehra

Panipat News: धान का भुगतान अटका, किसान का दशहरा मनेगा सूखा

Mon, 19 Oct 2026 07:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:43 PM IST
विज्ञापन
Payment for paddy stuck; farmers to have a bleak Dussehra
जिले में इस बार करीब दो करोड़ रुपये का भुगतान अटका हुआ है
विज्ञापन

किसानों का दशहरा सूखा मनेगा और दिवाली की भी चिंता बढ़ी
-4.35 करोड़ में से 2.86 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। जिले की अनाज मंडियों में धान की सरकारी व निजी खरीद तो तेजी से चल रही है, लेकिन मंडियों से उठान न होने के कारण किसानों का भुगतान पूरी तरह से अटक गया है। समय पर बैंक खातों में फसल का पैसा न पहुंचने से इस बार किसान का दशहरा सूखा और फीका मनेगा, वहीं आने वाले दिवाली पर्व को लेकर भी किसानों की चिंताएं बेहद गहरी हो गई हैं।

जिले की आठ प्रमुख मंडियों में अब तक 1.40 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। इसमें से 8,808.6 मीट्रिक टन पीआर धान की सरकारी खरीद (हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ) की है। सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान में से अब तक मात्र 1,364.2 मीट्रिक टन फसल का ही उठान हो सका है। यानी लिफ्टिंग का प्रतिशत महज 15.48 प्रतिशत है। मंडियों में अभी भी 7,444.4 मीट्रिक टन पीआर धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। सरकारी एजेंसियों को लगभग 4.35 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इससे करीब 1.49 करोड़ का भुगतान किया है। 2.86 करोड़ रुपये बकाया हैं। नियम के मुताबिक मंडियों से गोदामों और मिलों तक धान का उठान न होने के चलते जे-फॉर्म और आई-फॉर्म का ऑनलाइन क्लीयरेंस अटक गया है।
विज्ञापन


किसानों का छलका दर्द: त्योहार के समय खाली पड़ी जेब

मतलौडा गांव के किसान धर्मपाल ने बताया कि उन्होंने 10 दिन पहले मंडी में अपनी पीआर धान की फसल बेची थी। पोर्टल पर बिक्री दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक खाते में एक भी रुपया नहीं आया। त्योहार का समय है। घर की जरूरतें और बच्चों की खरीदारी रुक गई हैं। अगर यही हाल रहा तो दशहरे के बाद दिवाली भी बिना पैसों के ही मनानी पड़ेगी। सरकार को तुरंत लिफ्टिंग की व्यवस्था सुधारनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसराना के किसान सतबीर सिंह ने बताया कि मंडी में फसल ले जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या समय पर भुगतान की आ रही है। फसल बिकने के 72 घंटे में भुगतान का दावा कागजों में ही सीमित है। खेतों में अगली बोआई की तैयारी के लिए बीज और खाद खरीदना है। इसके लिए पैसे की सख्त जरूरत है।

मजबूरी में आढ़तियों से ब्याज पर पैसे लेने को मजबूर किसान

मंडियों में उठान की सुस्त रफ्तार और सरकारी भुगतान में हो रही देरी का सीधा असर किसानों के घरेलू बजट और आगामी रबी फसलों की तैयारियों पर पड़ रहा है। त्योहार और घर-परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए किसान अब मजबूरी में आढ़तियों और स्थानीय साहूकारों से ऊंचे ब्याज दर पर पैसे उधार लेने को विवश हैं। अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के जिला प्रधान धर्मबीर मलिक ने बताया कि एजेंसियों का उठान सुस्त है। राइस मिलर और ट्रांसपोर्टर के बीच तालमेल नहीं होने से उठान बहुत धीमा है। जब तक मंडी से माल नहीं उठेगा, तब तक अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन बिल पास नहीं किए जाते।


वर्जन :

जिले की मंडियों में धान की आवक के साथ खरीद लगातार की जा रही है। उठान पिछले दिनों में तेज किया गया है। किसानों को धान का भुगतान उठान होते ही कराया जा रहा है।

डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, उपायुक्त।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed