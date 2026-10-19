Panipat News: अतिथि व्याख्यान में विद्यार्थियों को कॅरिअर और स्टार्टअप के गुर सिखाए

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इसराना। राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को प्लेसमेंट सेल की ओर से दो दिवसीय अतिथि व्याख्यान शुरू हुआ। प्राचार्य हरिओम के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम के पहले दिन राजकीय महाविद्यालय बड़ौता (गोहाना) के राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक डॉ. अनिल ने विद्यार्थियों को कॅरिअर मार्गदर्शन, साक्षात्कार की तैयारी, संवाद कौशल और व्यक्तित्व विकास की जानकारी दी। उन्होंने स्टार्टअप की संभावनाओं पर भी चर्चा की। डॉ. अनिल ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक समझ, आत्मविश्वास और उद्यमशील सोच जरूरी है। इन गुणों से युवा रोजगार पाने के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं।