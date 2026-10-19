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Panipat News: डिजिटल कैनवास प्रतियोगिता में कोमल और दिया की जोड़ी प्रथम

Mon, 19 Oct 2026 07:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:03 PM IST
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Komal and Diya's team takes first place in the digital canvas competition.
आईबी कॉलेज में डिजिटल कैनवास प्रतियोगिता के विजेता व प्रतिभागी विद्यार्थी, साथ में स्टाफ सदस्य।
पानीपत। आईबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एमकॉम अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए रिटेलिंग विषय पर डिजिटल कैनवास प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें करीब 16 विद्यार्थियों ने डिजिटल पोस्टरों के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी, ई-कॉमर्स, ग्राहक अनुभव और उपभोक्ता व्यवहार को दर्शाया। प्रतियोगिता में कोमल और दिया की जोड़ी ने प्रथम, किरण और रिया ने द्वितीय तथा कृतिका और राजीव ने तृतीय स्थान हासिल किया। सिद्धार्थ और सलोनी को सांत्वना पुरस्कार मिला। प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने कहा कि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों की रचनात्मकता, तकनीकी दक्षता और संचार कौशल विकसित करती हैं।
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