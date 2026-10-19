Panipat News: डेंगू और मलेरिया के प्रकोप के बीच फैला चिकनपॉक्स, पंजीकरण से लेकर दवा लेने में टूट रहे नियम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-ओपीडी में उमड़ी भारी भीड़ के बीच नहीं दिखा शारीरिक दूरी का पालनमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। जिले में इन दिनों डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का डंक लोगों को परेशान कर ही रहा था, अब चिकनपॉक्स (छोटी माता) ने भी दस्तक दे दी है। शनिवार को जिला नागरिक अस्पताल में चिकनपॉक्स के अचानक पांच नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में की चिंता बढ़ा दी है। वहीं डेंगू के अब तक 41 मरीज आ चुके हैं। चिकनपॉक्स के मामलों में पांचों जिला नागरिक अस्पताल में ही विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी हैं। इतना सब होने के बाद भी अस्पताल की ओपीडी में नियमों की उड़ी धज्जियां उड़ रही हैं। अस्पताल में शारीरिक दूरी और मास्क को नहीं अपनाया जा रहा है।सोमवार को जिला नागरिक अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। मौसमी बीमारियों के चलते पर्ची काउंटर से लेकर डॉक्टरों के कमरों के बाहर सुबह नौ बजे ही लंबी कतारें लग गई। संक्रामक बीमारियां तेजी से फैलने के बावजूद लाइनों में खड़े लोगों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी का पालन होता नहीं दिखा। भीड़भाड़ के इस माहौल में संक्रमण के और अधिक फैलने की आशंका बनी हुई है। इससे अस्पताल आने वाले अन्य मरीज और उनके तीमारदार भी सहमे नजर आए।मरीजों और तीमारदारों का दर्दआजाद नगर के रमेश कुमार ने बताया कि अस्पताल में इस समय भारी भीड़ है। डेंगू और मलेरिया के साथ-साथ अब चिकनपॉक्स के मामले आने से डर लग रहा है। लंबी लाइनों में खड़े होने के कारण मरीज और अधिक बीमार पड़ रहा है।अशोक विहार कॉलोनी की सुनीता रानी ने बताया कि मौसम बदलने के साथ ही घर-घर में वायरल और बुखार के मरीज हैं। नागरिक अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है और भीड़ इतनी है कि कोरोना या चिकनपॉक्स जैसे संक्रामक रोग फैलने का खतरा लगातार बना रहता है।वर्जन अस्पताल में एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सभी संबंधित मरीजों को चिकित्सीय सलाह के तहत आइसोलेशन और उचित उपचार दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग मौसमी और संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।डॉ. विजय मलिक, सीएमओ।19