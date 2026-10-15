Panipat News: बारिश में मतलौडा अनाज मंडी में जलभराव, पानी में डूबीं धान की दो हजार बोरियां

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धान की आवक बढ़ने के बीच सुबह से शुरू हुई तेज बारिश दोपहर करीब एक बजे तक जारी रही। किसानों और आढ़तियों ने धान की ढेरियों को तिरपाल से ढककर बचाने का प्रयास किया, लेकिन सड़क के निचले हिस्सों में रखी बोरियां और ढेरियां पानी में डूब गईं। किसानों का कहना है कि बरसाती पानी की निकासी के लिए बने शिविरों की सफाई होती तो पानी समय पर निकल जाता और फसल को नुकसान से बचाया जा सकता था। विज्ञापन



51 धान की आवक बढ़ने के बीच सुबह से शुरू हुई तेज बारिश दोपहर करीब एक बजे तक जारी रही। किसानों और आढ़तियों ने धान की ढेरियों को तिरपाल से ढककर बचाने का प्रयास किया, लेकिन सड़क के निचले हिस्सों में रखी बोरियां और ढेरियां पानी में डूब गईं। किसानों का कहना है कि बरसाती पानी की निकासी के लिए बने शिविरों की सफाई होती तो पानी समय पर निकल जाता और फसल को नुकसान से बचाया जा सकता था।51

मतलौडा। अनाज मंडी में वीरवार को हुई तेज बारिश से जलभराव हो गया। इससे करीब सात हजार क्विंटल धान भीग गया, जबकि सड़कों पर रखी लगभग दो हजार बोरियां एक फुट तक पानी में डूब गईं। किसानों ने जल निकासी के लिए बने शिविरों के जाम होने को इसका कारण बताया। बारिश के चलते मंडी में धान की बोली भी नहीं हो सकी।