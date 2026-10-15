फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Paid tribute to the martyred Havildar Ram Singh

Panipat News: बलिदानी हवलदार राम सिंह को किया नमन

Thu, 15 Oct 2026 08:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 08:31 PM IST
विज्ञापन
Paid tribute to the martyred Havildar Ram Singh
बलिदानी हवलदार राम सिंह की धर्मपत्नी को सम्मानित करते संगठन के सदस्य। संगठन
बराना गांव के राजकीय विद्यालय में मनाया 56वां बलिदान दिवस, स्कूल का नाम उनके नाम पर रखने की मांग
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। बराना गांव के राजकीय विद्यालय में वीरवार को भारत-पाक युद्ध में बलिदान देने वाले हवलदार राम सिंह का 56वां बलिदान दिवस मनाया गया। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन पानीपत के सदस्यों, ग्रामीणों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बलिदानी की पत्नी किशन देवी ने ज्योत प्रज्ज्वलित कर उन्हें नमन किया। संगठन के जिलाध्यक्ष राजवीर शर्मा ने गांव के राजकीय विद्यालय का नाम हवलदार राम सिंह के नाम पर रखने की मांग उठाई।
राजवीर शर्मा ने बताया कि हवलदार राम सिंह 13 दिसंबर 1956 को राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे। वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान 15 अक्तूबर की रात सियालकोट सीमा पर उनकी पोस्ट पर दुश्मन ने हमला कर दिया। मोर्टार के गोलों के बीच उन्होंने लाइट मशीन गन से जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन का मुकाबला किया।
विज्ञापन

इसी दौरान गोलियां लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने मशीन गन नहीं छोड़ी और देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान के बावजूद पोस्ट और तिरंगा सुरक्षित रहे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील, सरपंच सोनी लामरा, बलिदानी के बेटे सतपाल, एसएनसी सतबीर, कैप्टन जय भगवान, नायब सूबेदार जय भगवान, सत्यवान, चंदन सहित अन्य ग्रामीणों ने पुष्प अर्पित कर बलिदानी को श्रद्धांजलि दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

50
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed