Panipat News: समालखा फ्लाईओवर पर छह वाहन आपस में टकराए, दो चालक घायल

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समालखा। जीटी रोड पर हथवाला रोड के सामने समालखा फ्लाईओवर पर वीरवार को खराब टेंपो को बचाने के प्रयास में छह वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में दो चालक घायल हो गए। दोनों को सामान्य अस्पताल समालखा ले जाया गया, जहां से एक को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई और दूसरे को पानीपत जिला नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद जीटी रोड पर जाम लग गया। हाईवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारु कराया।हाईवे पुलिस प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि पानीपत से दिल्ली जा रहे एक टेंपो में समालखा फ्लाईओवर पर खराबी आ गई। चालक ने उसे सड़क की पहली लेन में खड़ा कर दिया। चालक दरवाजा खोलकर नीचे उतरने लगा, तभी पीछे से आ रहे वाहन उसे बचाने के प्रयास में आपस में टकरा गए। हादसे में एक टेंपो पर रखे लोहे के पाइप आगे चल रहे कंटेनर की केबिन में घुस गए, जिससे उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरे घायल चालक की पहचान पानीपत निवासी आजाद के रूप में हुई है। चिकित्सकों ने दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया।हादसे से लगा जामदुर्घटना के बाद जीटी रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हाईवे पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया। समालखा थाना पुलिस के महिपाल ने बताया कि वाहनों की टक्कर की सूचना मिली है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।-सड़क हादसे के कारण जीटी रोड पर लगा जामसंवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। जीटी रोड हथवाला रोड के सामने फ्लाईओवर पर वीरवार को एक खराब टैंपो के खड़े होने से छह वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में दो चालक घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल समालखा लाया गया, जहां एक चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई और दूसरे चालक को पानीपत जिला नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद जीटी रोड पर जाम लग गया। सूचना मिलने पर हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराया।हाईवे पुलिस प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि पानीपत से एक टैंपो दिल्ली की तरफ जा रहा था। जब वह समालखा फ्लाईओवर पर पहुंचा तो उसमें खराबी आ गई, जिसके चलते चालक ने उसे सड़क की पहली लेन में खड़ा कर दिया। चालक जैसे ही टैंपो का दरवाजा खोलकर नीचे उतरने लगा, पीछे से आ रहे वाहन उसे बचाने के प्रयास में आपस में टकरा गए। इस दौरान करीब छह वाहन हादसे का शिकार हो गए।हादसे में एक अन्य टैंपो पर रखे लोहे के पाइप आगे चल रहे कंटेनर की केबिन में घुस गए, जिससे कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में एक अन्य चालक को भी चोटें आईं। घायलों में आजाद निवासी पानीपत भी शामिल है। दोनों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल समालखा पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल एक चालक को रोहतक पीजीआई और चालक आजाद को पानीपत रेफर कर दिया।हादसे के बाद जीटी रोड पर लगा जाम :हादसे के कारण जीटी रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर जाम खुलवाया। इसके बाद यातायात को सामान्य कराया गया। समालखा थाना पुलिस महिपाल ने बताया कि जीटी रोड पर आपस में वाहनों के टकराने की सूचना मिली है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।