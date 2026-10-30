Panipat News: बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल, यात्री परेशान

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यात्री मुकेश, राम अवतार और संतोष कुमार ने बताया कि वह दिवाली पर परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए जाना चाहते है, लेकिन ट्रेनों में सीट नहीं मिलने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। ऐसे में उन्होंने रेलवे अधिकारियों से अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की मांग की है। इससे यात्रियों को कोई परेशानी न हो।बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता शून्य हो गई है। नेताजी एक्सप्रेस में 100 से अधिक आरक्षित सीटें प्रतिक्षा में चल रही है। जम्मू मेल में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। साथ ही ऊंचाहार एक्सप्रेस में भी 90 से अधिक आरक्षित सीटों को प्रतीक्षा में रखा गया है और गीता जयंती एक्सप्रेस में स्लीपर की 62 और तृतीय एसी की 31 यात्रियों की प्रतीक्षा सूची है।रेलवे स्टेशन अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि दिवाली के सीजन में ट्रेनों में टिकटों के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। इससे यात्रियों को परेशानी होती है। इसके लिए जल्द ही उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर अन्य ट्रेनों के संचालन की मांग की जाएगी। संवाद