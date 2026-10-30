Panipat News: सुहागिनों ने चांद का दीदार कर की पति की लंबी उम्र की कामना

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करवाचौथ पर महिलाओं ने दिनभर व्रत रखा और पूरे दिन तैयारियों में लगी रहीं। शाम होते ही सुहागिन चांद निकलने का इंतजार करने लगीं। जैसे ही चांद दिखाई दिया तो सुहागिनें पूजा की थाली लेकर छतों पर पहुंच गईं और पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु की प्रार्थना भगवान से की। इसके बाद पति के दर्शन कर अपना व्रत खोला।गणेश पूजन कर लगाया भोगकरवाचौथ के पर्व पर पार्वती पुत्र भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सुहागिनें करवाचौथ का विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग भगवान गणेश को समर्पित करती हैं। इसे लेकर वीरवार को शहर क्षेत्र स्थित समस्त मिठाई की दुकानों पर भारी भीड़ लगी रही।भालसी में सुहागिनों ने किया चांद का दीदारजिले के भालसी गांव में भी वीरवार को करवा चौथ का पर्व उत्साह और परंपराओं के साथ मनाया गया। सुबह महिलाओं ने करवाचौथ की कथा सुनी, तुलसी को जल अर्पित किया। रात करीब 8.17 बजे चंद्रमा के दर्शन और पूजन कर व्रत का पारण किया। सुहागिनों मंजेश, मुकेश, अंजू, बबीता आदि ने बताया कि करवाचौथ सुहागिनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत है।सास को दी सरगीकरवा चौथ पर विभिन्न परंपराओं के साथ सास को विवाहित महिलाओं ने सरगी दी। विवाहित महिलाओं ने सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर शृंगार कर सरगी थाल में मठरी, फैनी, नारियल, मिठाई सहित मेवा रखकर तारों की छांव में अपनी सास को सरगी दी।करवा व चलनी की अधिक बिक्रीइस बार करवा चौथ पर लाइट वाला करवा और चलनी की ब्रिकी अधिक हुई। लाइटिंग करवा व चलनी महिलाओं को खूब पसंद आई। स्थिति यह रही कि पहली बार देखने पर ही यह खरीदारों को पसंद आ रही है। इसी तरह फैंसी चूड़िया और डिजाइनर कंगन की भी जमकर खरीदारी हुई।दिनभर ड्यूटी, रात को किया चांद का दीदारकरवा चौथ पर पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं ने भी व्रत रखा और दिन में ड्यूटी के बाद रात में चांद का दीदार कर पूजा की।करवाचौथ पर मिठाई का बाजार रहा गर्मकरवाचौथ पर्व को लेकर मिठाई का बाजार भी खूब गर्म रहा। महिलाओं ने अन्य सामान सहित मिठाई की भी जमकर खरीददारी की। बाजार में तरह-तरह की मिठाइयों की मांग रही। वहीं, बिक्री के लिए बाजार खूब सजे हुए रहे। हालांकि अधिकतर लोगों ने मिठाई में मिलावट की आशंका को देखते हुए मिठाई की बजाय सूखे मेवे खरीदने का प्राथमिकता दी। संवाद