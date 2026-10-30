Panipat News: सीएम नायब सैनी ने गांधी मैदान में तैयारियों का लिया जायजा

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जनसभा स्थल पर पहुंचने पर परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ने मंच, सुरक्षा, वीवीआईपी मूवमेंट, पार्किंग और बैठने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन से जुड़े सभी प्रबंध पुख्ता और सुचारू होने चाहिए ताकि आमजन को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।उपायुक्त सचिन गुप्ता ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम की रूपरेखा और की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। 5 नवंबर को होने वाले इस भव्य समारोह में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे।