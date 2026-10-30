फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Alert railway staff returned a woman's bag

Panipat News: मुस्तैद रेल कर्मचारियों ने लौटाया महिला का बैग

Fri, 30 Oct 2026 02:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Alert railway staff returned a woman's bag
अंबाला। रेल कर्मचारियों की सतर्कता और कर्तव्यनिष्ठा से अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस में छूटा एक महिला यात्री का बैग सुरक्षित बरामद कर उन तक पहुंचाया गया। महिला यात्री को ट्रेन संख्या 12011 से चंडीगढ़ जाना था, लेकिन वे गलती से ट्रेन संख्या 12013 (अमृतसर शताब्दी) में सवार हो गईं।
विज्ञापन

नई दिल्ली स्टेशन पर गलती का अहसास होने पर वे जल्दबाजी में उतरीं, जिससे उनका बैग कोच सी-11 की सीट संख्या 44 पर ही छूट गया। ट्रेन रवाना होने पर एक सजग सह-यात्री ने लावारिस बैग देखकर तुरंत ट्रेन स्टाफ को सूचित किया। स्टाफ ने बैग को कब्जे में लेकर अंबाला कंट्रोल को सूचना दी। कैंट स्टेशन पहुंचने पर मुख्य टिकट निरीक्षक देवेंद्र ने तत्परता दिखाते हुए बैग को ट्रेन संख्या 12013 से लिया और समन्वय बनाकर यात्री की सही ट्रेन 12011 के जरिए सुरक्षित उन तक पहुंचाया। रेल प्रशासन ने इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed