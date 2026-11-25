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पानीपत। आर्य गर्ल्स स्कूल में भाषा अध्यापकों (टीजीटी) के लिए आयोजित पांच दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण का पहला चरण बुधवार को पूरा हो गया। सात बैच में 332 शिक्षकों को भाषा शिक्षण की आधुनिक विधियों, शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन तकनीकों और कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के गुर सिखाए गए।समापन पर डीपीसी मनीष कुमार ने कहा कि आधुनिक तकनीकों से पढ़ाई अधिक प्रभावी होगी और परीक्षा परिणाम में सुधार आएगा। एपीसी कुलभूषण जैन ने भाषा को सभी विषयों की नींव बताया, जबकि जिला गणित विशेषज्ञ रणबीर सिंह ने मिशन सफलता के साथ सुपर-40, मिशन बुनियाद और सुपर-100 योजनाओं की जानकारी दी।इस दौरान शिक्षकों को चैटजीपीटी, जैमिनी व कैनवा जैसे एआई टूल्स से पाठ योजना, प्रश्न-पत्र, वर्कशीट, कहानी, कविता और पोस्टर बनाने का अभ्यास कराया गया, साथ ही जानकारी की सत्यता जांचने की सलाह दी गई। पॉक्सो अधिनियम-2012 के तहत बच्चों की पहचान गोपनीय रखने और अपराध की सूचना पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर देने के प्रावधान भी बताए गए।कोऑर्डिनेटर शक्तिधर ने शिक्षकों की भागीदारी की सराहना की। मास्टर ट्रेनर राजकुमार व देवेंद्र ने प्रशिक्षण दिया और मैनेजमेंट टीम के राजबीर, दीपक, प्रवीण, रविंदर व वजीर ने व्यवस्थाएं संभालीं। पीजीटी भाषा शिक्षकों का दूसरा चरण 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा।