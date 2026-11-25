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पांच दिन के पुलिस रिमांड में वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद, ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था आरोपीमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। वर्ष 2023 में थाना बापौली क्षेत्र में हुए तसव्वर हत्याकांड में फरार चल रहे 10वें आरोपी गांव जलमाना निवासी सुनील को सीआईए-1 की टीम ने अमृतसर (पंजाब) से गिरफ्तार किया है। पांच दिन के पुलिस रिमांड के दौरान उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई।बुधवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्षित गोयल ने बताया कि मामले में पुलिस पहले ही नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश कर चुकी है।मामला अदालत में विचाराधीन है। सुनील वारदात के बाद से गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। सीआईए-1 की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे अमृतसर से गिरफ्तार किया था।मामला सितंबर 2023 का है। गांव अधमी निवासी तसव्वर अपने साथी आजाद के साथ बाइक पर जा रहे थे। पुरानी रंजिश के चलते सनौली रोड स्थित अनाज मंडी गेट के पास उन पर लाठी-डंडों, लोहे की रॉड और चाकू से हमला किया गया था। चाकू लगने से तसव्वर की मौत हो गई थी, जबकि आजाद गंभीर रूप से घायल हो गया था। वारदात के बाद आरोपी हथियार फेंककर भाग गए थे। इस मामले में थाना बापौली में हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।