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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल के जूनियर विंग में बुधवार को कबाड़ से जुगाड़ गतिविधि का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा तीसरी से पांचवीं तक की छात्राओं ने अनुपयोगी और बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं का रचनात्मक इस्तेमाल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छात्राओं ने पुरानी वस्तुओं से वॉल हैंगिंग, फोटो फ्रेम, फूल, फूलदान और पेन स्टैंड सहित कई आकर्षक उपयोगी वस्तुएं तैयार कीं।इस गतिविधि के माध्यम से छात्राओं ने न केवल अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाई, बल्कि स्वच्छ भारत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने यह साबित किया कि थोड़ी सी कल्पनाशीलता और मेहनत से बेकार वस्तुओं को भी उपयोगी बनाया जा सकता है।प्रधानाचार्या मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। बढ़ता प्रदूषण आज बड़ी चुनौती है, जिसका मुकाबला सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ना हमारा नैतिक कर्तव्य है।इस अवसर पर छात्राओं ने पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने की शपथ भी ली। कला अध्यापिका ममता जैन ने गतिविधि के दौरान छात्राओं का मार्गदर्शन किया।26