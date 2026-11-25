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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही समरसता संकल्प यात्रा वीरवार को पानीपत पहुंचेगी। जिले में पांच स्थानों पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया जाएगा। भाजपा पदाधिकारियों ने तैयारी के साथ स्वागत की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं।भाजपा जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने कहा कि ऐतिहासिक धरा पर यात्रा का आगमन गौरव का विषय है। संत गुरु रविदास ने समाज को भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम और सद्भाव से रहने की प्रेरणा दी। यह यात्रा सामाजिक एकता और समरसता का संदेश देने का महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने सामाजिक व धार्मिक संगठनों और श्रद्धालुओं से निर्धारित स्थानों पर पहुंचकर यात्रा का स्वागत करने की अपील की।शहर विधानसभा क्षेत्र में जीटी रोड स्थित विधायक कार्यालय पर विधायक प्रमोद विज और उनके पुत्र राहुल विज के नेतृत्व में सर्व समाज के लोग यात्रा का अभिनंदन करेंगे। राहुल विज ने शहरवासियों और सामाजिक संगठनों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।जिले में यहां होंगे यात्रा के पांच पड़ावपहला पड़ाव : दोपहर 12:30 बजे गांव गांजबड़ में प्रमोद कुराडिया व अमित पंडित के नेतृत्व में स्वागत किया जाएगा।दूसरा पड़ाव : दोपहर 12:45 बजे एल्डिको सिटी में महीपाल ढांडा व संजय त्यागी के नेतृत्व में अभिनंदन किया जाएगा।तीसरा पड़ाव : दोपहर 1:00 बजे जीटी रोड स्थित विधायक कार्यालय पर प्रमोद विज व राहुल विज की अगुवाई में पुष्प वर्षा की जाएगी।चौथा पड़ाव : दोपहर 1:25 बजे समालखा में मनमोहन भड़ाना व राकेश अहलावत के नेतृत्व में स्वागत किया जाएगा।पांचवां पड़ाव : दोपहर 1:30 बजे समालखा के संत रविदास मंदिर में ज्योति शर्मा व साहेब सिंह रंगा के नेतृत्व में समापन स्वागत किया जाएगा।10