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विभिन्न विभागों के रिसोर्सपर्सन ने शिक्षकों को बाल अधिकारों, बाल शोषण व दुर्व्यवहार की रोकथाम, बाल संरक्षण और बाल विवाह उन्मूलन के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। वक्ताओं ने बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने में शिक्षकों व समाज की भूमिका पर जोर दिया।वर्षा शर्मा ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे स्कूलों में बाल-अनुकूल व सुरक्षित माहौल बनाएं और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इसका उद्देश्य विभागों व शिक्षण संस्थानों के समन्वय से बाल अधिकारों की रक्षा व बाल विवाह मुक्त समाज का निर्माण करना है।इस मौके पर जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता, जिला बाल संरक्षण अधिकारी निधि गुप्ता, बाल कल्याण समिति के चेयरमैन केदार दत्त, पैनल एडवोकेट सक्षम शर्मा, लीगल लिटरेसी क्लब के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हितेश चंद शर्मा और पीएलवी ऊषा रानी मौजूद रही।