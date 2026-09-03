फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Three people, including the father-in-law of a Ward 6 councilor, attacked in Panipat; one injured by gunfire

हरियाणा में बदमाशों का आतंक: पानीपत में वार्ड 6 की पार्षद के ससुर समेत तीन पर हमला, गोली लगने से एक घायल

Thu, 03 Sep 2026 09:19 AM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, पानीपत (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, पानीपत (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 03 Sep 2026 09:19 AM IST
सार

पुलिस हमलावरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और हमले में कितने लोग शामिल थे, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Three people, including the father-in-law of a Ward 6 councilor, attacked in Panipat; one injured by gunfire
मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नूरवाला की गीता कॉलोनी में बुधवार देर रात पार्षद कार्यालय के बाहर चौक पर खड़े होने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला करने के बाद गोली चला दी। गोली लगने से लखन घायल हो गया। वहीं, ईशम पांचाल और प्रिंस को भी लाठी-डंडों से पीटा गया। तीनों घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

विज्ञापन


बताया जा रहा है कि देर रात कुछ लोग पार्षद कार्यालय के बाहर चौक पर खड़े थे। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इसी दौरान हमलावरों ने लखन को गोली मार दी। गोली लगने से वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद हमलावरों ने ईशम पांचाल और प्रिंस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
विज्ञापन




वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को संभाला और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस हमलावरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और हमले में कितने लोग शामिल थे, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed