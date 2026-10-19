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Panipat News: पुलिस ने कई कॉलोनियों में चलाया डोर-टू-डोर नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, दिलाई शपथ

Mon, 19 Oct 2026 06:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:47 PM IST
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The police
पानीपत। नशा मुक्त अभियान के तहत सोमवार को पुलिस टीम ने शहर के मनमोहन नगर, हाली कॉलोनी, भारत नगर, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 14 में डोर-टू-डोर अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों को नशे के गंभीर दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया और जीवन में कभी भी नशा न करने की शपथ दिलाई।
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पुलिस ने आमजन से अपील की कि नशा बेचने वालों की सूचना तत्काल पानीपत पुलिस या मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 पर दें। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।
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