Panipat News: फैक्टरी की नौकरी से नहीं चला गुजारा, मोटरसाइकिल चोरी करने लगा

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। एंटी व्हीकल थेफ्ट पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में शामली (यूपी) निवासी दीपक को गिरफ्तार किया है। वह फिलहाल कृष्णा गार्डन, पानीपत में रह रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की पांच मोटरसाइकिल बरामद की हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि फैक्टरी की नौकरी से परिवार का गुजारा नहीं चलने पर उसने चोरी शुरू कर दी। दो महीने में पांच बाइक चुराने के बाद वह इन्हें यूपी ले जाने की तैयारी में था।डीएसपी मुख्यालय विकास कुमार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सेक्टर-29 पार्ट-1 स्थित फैक्टरी में काम करने वाले आजाद ने 31 अगस्त को फैक्टरी गेट के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दी थी। इस पर थाना औद्योगिक सेक्टर-29 में प्राथमिकी दर्ज की गई।जांच के दौरान टीम ने दीपक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने इस मामले के अलावा चार अन्य मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदात कबूल की। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पांचों बाइक बरामद कर लीं। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।