Panipat News: दुर्गा अष्टमी पर सनौली में यमुना नदी पर लगा विशाल मेला

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सनौली। शारदीय नवरात्र में सोमवार को दुर्गा अष्टमी पर्व पर क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने घरों में उपवास रखकर विधि-विधान से कन्या पूजन किया और कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त किया।दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई और तट पर स्थित मंदिरों में पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की मन्नतें मांगी।शिव मंदिर के पुजारी पंडित सुभाष गिरी महाराज ने बताया कि अष्टमी पर कन्या पूजन व प्रसाद वितरण का विशेष महत्व है और यमुना स्नान से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं स्नान करने आए श्रद्धालु रामनरेश, सुखपाल, धर्मपाल, संगीता और सविता आदि ने बताया कि इस बार यमुना का जलस्तर लगातार बहता हुआ है, जिससे स्नान का विशेष आनंद मिला। श्रद्धालुओं ने प्रशासन व सरकार से यमुना में जल का प्रवाह निरंतर बनाए रखने की मांग की, ताकि धार्मिक आस्था के साथ-साथ नदी पर आने वाले जीव-जंतुओं को भी राहत मिल सके।13