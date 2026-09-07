Panipat News: साइबर ठगी से संबंधित संदिग्ध बैंक खातों का दोबारा होगा सत्यापन

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हाल ही में हरियाणा पुलिस ने म्यूल अकाउंट की एक लिस्ट जारी की थी। जिसमें पानीपत के 134 बैंक खाते हैं। इन सभी खातों में साइबर ठगी से संबंधित धनराशि ट्रांसफर की गई थी। जिससे सभी शक के दायरे में आए। इनमें से ज्यादातर खाते म्यूल अकाउंट होने की भी आशंका है। जिस कारण मुख्यालय ने सभी खातों का सत्यापन कराया था। एक बार पुलिस सत्यापन कर रिपोर्टर भेज चुकी है। लेकिन अब दोबारा फिर से इन खातों का सत्यापन होगा। जिसमें कुछ नए बिंदुओं पर जांच होगी।क्या होता है म्यूल अकाउंटम्यूल अकाउंट ऐसा बैंक खाता होता है जिसका उपयोग अपराधी साइबर ठगी के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए करते हैं। यह खाता किसी आम व्यक्ति का होता है। जिसे पैसों का लालच देकर साइबर ठग खाते पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं। जिससे पुलिस खाताधारक तक ही पहुंच पाती है। साइबर ठग बच निकलते हैं। ब्यूरोबैंकों में खातों की संख्याबंधन बैंक-3फेडरल बैंक-2कोटेक महेंद्र बैंक-9एचडीएफसी-8बैंक ऑफ बडौदा-16इंडियन बैंक-24एसबीआई-12पीएनबी-6इंडसइंड बैंक-13उज्जीवन स्मॉल बैंक-4आईसीआईसीआई-1आईडीबीआई-3उत्कर्ष बैंक-2यश बैंक-3यूको बैंक-10-बाकी अन्य-वर्जनम्यूल खातों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। मुख्यालय से पानीपत के 134 संदिग्ध बैंक खातों की सूची मिली है। सभी बैंक खातों की जांच कराई जा रही है।-अजय, प्रभारी साइबर क्राइम थाना।