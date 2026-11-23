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-नौकरी मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बनने का मिला संदेशसंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान की ओर से आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में आईबी कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपने स्टार्टअप आइडिया की प्रभावशाली प्रस्तुतियां देकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वदेशी भावना, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देना था।कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के अंतर्गत विद्यार्थियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने बिजनेस आइडिया प्रस्तुत किए। स्नेहा, साक्षी और मन्नत ने संयुक्त रूप से टाइड अप कोलेक्शन के माध्यम से फैशन और क्रिएटिविटी के जरिए स्वदेशी उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाने का मॉडल पेश किया। वहीं प्रिंस बंसल ने युवाओं के लिए किफायती और ट्रेंडी उत्पादों पर आधारित वाइब वॉल्ट और निष्ठा ने स्वदेशी एवं शुद्ध उत्पादों पर आधारित निश बेकर्स का आइडिया साझा किया।प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने कहा कि उनके विचार व्यावहारिक और रोजगार सृजन की संभावनाओं से भरपूर हैं। प्लेसमेंट सेल प्रमुख डॉ. अर्पणा गर्ग ने कहा कि सेल विद्यार्थियों को नौकरी के साथ उद्यमिता के लिए भी तैयार कर रहा है।12