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Panipat News: मुक्केबाजी में चमक बिखेर रहे बुआना लाखू के शिक्षांत

Thu, 12 Nov 2026 06:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 06:03 AM IST
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Shikshanth of Buana Lakhu shining in boxing
शिक्षांत। स्वयं - फोटो : निरंतर मेहनत से तय होगा मंजिल का रास्ता
पानीपत। जिले के बुआना लाखू गांव के 19 वर्षीय मुक्केबाज शिक्षांत अपनी मेहनत, लगन और शानदार प्रदर्शन के दम पर मुक्केबाजी में पहचान बना रहे हैं। वह जिला स्तर पर दो बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। वहीं राज्य स्तर पर भी दो बार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही अक्तूबर में चंडीगढ़ में आयोजित मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर वह अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं। वह कर्नाटक में आयोजित अंडर-19 राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा को लोहा मनवा चुके हैं।
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खिलाड़ी शिक्षांत ने बताया कि वह पढ़ाई के साथ खेल में बेहतर संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके पिता चंद्रराम प्राइवेट नौकरी करते हैं और मां गीता रानी गृहिणी हैं। परिवार भी उनकी उपलब्धियों से खुश है और खेल में आगे बढ़ने के लिए उनका सहयोग करता है। उनका सपना एक दिन भारतीय मुक्केबाजी टीम का हिस्सा बनना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना है। जिसके के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे।
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वह अपने गांव में स्थित पीएस अकादमी में कोच सुरेंद्र के मार्गदर्शन में मुक्केबाजी के गुर सीख रहे हैं। कोच की देखरेख में वह नियमित अभ्यास करते हुए अपनी तकनीक और फिटनेस को बेहतर बनाने में जुटे हैं। कोच ने बताया कि शिक्षांत अभ्यास के दौरान पूरी मेहनत करते हैं। उनमें आगे बढ़ने की अच्छी क्षमता है।
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