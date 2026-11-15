Panipat News: एसडी पीजी कॉलेज की पुरुष कबड्डी टीम बनी केयू की चैंपियन

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जोनल और इंटर-जोनल चैंपियन बनने के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर भी टीम ने अपना दबदबा कायम रखा। निर्णायक मुकाबलों में एसडी कॉलेज की टीम ने कड़े संघर्ष में आर्य कॉलेज पानीपत को 30-28, जाट कॉलेज कैथल को 43-21 और राजकीय महाविद्यालय इसराना को 34-20 के बड़े अंतर से पटखनी देकर खिताब अपने नाम किया। टीम के अधिकांश खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, जबकि दो खिलाड़ी नेशनल स्तर पर रजत पदक विजेता रहे हैं।लेज लौटने पर विजेता टीम का प्रबंधन, स्टाफ और विद्यार्थियों ने फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। कॉलेज प्रधान दिनेश गोयल ने कहा कि खेल केवल जीत-हार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण में इनकी अहम भूमिका होती है। कॉलेज प्रशासन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सदैव तत्पर है।प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा ने कहा कि कबड्डी हरियाणा की दूध-दही की संस्कृति से जुड़ा परंपरागत खेल है, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ी देशभर में नाम रोशन कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ. सुशीला बेनीवाल ने हर्ष जताते हुए कहा कि खेलों से जुड़ने वाले युवा शारीरिक व मानसिक रूप से सुदृढ़ बनते हैं और दुर्व्यसनों से दूर रहते हैं। इस अवसर पर प्रो. आनंद, प्रो. नीलम, प्रो. पूजा और कोच मोहित सहित अन्य प्राध्यापक मौजूद रहे। संवाद