Panipat News: असंध व गोहाना रोड पर दोपहर बाद रहेंगे भारी वाहन डायवर्ट

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मंगलवार तड़के पांच से सात बजे भी इसी तरह यातायात की पालना की जाएगी। इसके अलावा शहर के बाबरपुर और सेक्टर-18 स्थित ड्रेन नंबर-दो के आसपास से गुजरने वाले लोगों को भी यातायात के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुलिस ने दोपहिया और अन्य वाहन चालकों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से बचकर वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।पूर्वांचल समन्वय परिवार के प्रमुख उमा शंकर ने बताया कि इस बार जिले में आठ स्थानों पर श्रद्धापूर्वक छठ महापर्व मनाया जा रहा है। यहां करीब 50 हजार महिलाओं सहित सैकड़ों पुरुष व्रत रखेंगे। एनएफएल क्षेत्र में पूर्वांचल समन्वय परिवार के पीएम सिंह और अवधेश यादव बताया कि यहां सबसे बड़ा आयोजन किया जाएगा। जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। इसके अलावा सनौली यमुना घाट और समालखा की ऑफिसर कॉलोनी में भी विशेष रूप से अस्थायी घाट तैयार किए गए हैं। ब्यूेरोजिले में नौ स्थानों पर होंगे भव्य आयोजन-गोहाना रोड एनएफएल रजवाहे पर छठ पूजा की जाएगी।-ड्रेन नंबर-दो बाबरपुर में चंदन मिश्रा और गणेश चौधरी की देखरेख में घाट और पूजा स्थल को अंतिम रूप दिया जा रहा है।-ड्रेन नंबर-दो सेक्टर-18, देशबंधु गुप्ता राजकीय कॉलेज के पास सुनील झा और आनंद झा की टीम व्यवस्थाओं को संभाल रही है।-कुटानी रोड पर रामबाला कुशवाह और संतोष राऊत के नेतृत्व में भव्य घाट तैयार हुआ है।-असंध रोड थर्मल रजवाहे पर राजेंद्र यादव और हरिशंकर गुप्ता यहां पूजा और सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं।-सैनी कॉलोनी मनोहर पार्क में मुकेश झा और सीताराम झा के सान्निध्य में विशेष आयोजन होगा।-रिफाइनरी ददलाना नहर पर अरविंद कुशवाह और बीके दुबे की देखरेख में हजारों श्रद्धालु सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे।-समालखा की ऑफिसर कॉलोनी में अस्थायी घाट पर छठ पूजा की जाएगी।-यमुना में सनौली घाट पर छठ पूजा की जाएगी।वर्जन :छठ महापर्व के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सभी संबंधित थाना प्रभारियों को इस संबंध में सख्त आदेश दिए जा चुके हैं। पर्व के दौरान किसी को असुविधा न हो, इसके लिए वाहन चालकों को भी निर्धारित रूट और नियमों का पालन करने की जरूरत है।मेधा भूषण, पुलिस अधीक्षक।