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Panipat News: नशे के खिलाफ गांव-गांव तक जागरूकता अभियान चलाएंगे स्काउट्स एंड गाइड्स

Tue, 03 Nov 2026 05:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 05:57 PM IST
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Scouts and Guides will conduct awareness campaigns against substance abuse in every village.
- अंबाला से रवाना बाइक रैली का पानीपत टोल प्लाजा पर किया स्वागत
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को लेकर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा बाइक रैली निकाली गई। अंबाला स्थित भारत स्काउट्स एंड गाइड्स मुख्यालय से हरियाणा प्रशिक्षण आयुक्त अनिल कौशिक ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। पानीपत टोल प्लाजा पहुंचने पर मंगलवार को पानीपत की स्काउट्स एंड गाइड्स टीम ने फूलमालाओं से रैली का स्वागत किया।

पानीपत कब डीओसी हरिओम ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान को जिले के प्रत्येक गांव और स्कूल तक पहुंचाया जाएगा। जयबीर दहिया, मुख्य शिक्षक महेंद्र, जयदीप, यशविंदर, राकेश, मीना कंबोज, मंजू बाला और मोनिका ने अभियान में सहयोग का संकल्प लिया। बुलबुल विंग की शिक्षिकाएं स्कूलों में छात्राओं को विशेष रूप से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगी।
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