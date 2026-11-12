बदलेगा स्कूलों का समय, सुबह 9:30 बजे शुरू होंगी कक्षाएं

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डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली पारी अब सुबह 7:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। पहले यह पारी सुबह सात बजे शुरू होती थी। इस तरह विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने के लिए 55 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। नई समय-सारिणी लागू होने से सुबह की ठंड में जल्दी घर से निकलने वाले विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।निदेशालय ने समय-सारणी में यह बदलाव सुबह की ठंड में बच्चों को जल्दी घर से निकलने की परेशानी से बचाने के लिए किया गया है। शहर के तहसील कैंप स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और कैनाल कैंप स्थित राजकीय उच्च विद्यालय डबल शिफ्ट में चलते हैं। इन स्कूलों में भी पहली पारी का समय नए आदेशों के अनुसार निर्धारित होगा।स्कूलों की समय-सारिणी में बदलाव का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुविधा के साथ पढ़ाई का नियमित संचालन बनाए रखना है। सर्दियों में सुबह देर तक ठंड रहने और शाम को जल्दी अंधेरा होने के कारण विद्यार्थियों को आने-जाने में दिक्कत होती है। खासकर दूरदराज के गांवों से स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता है। समय में बदलाव से उन्हें राहत मिलेगी।बॉक्सजिले के 416 सरकारी स्कूलों का बदलेगा समयपानीपत जिले में 416 राजकीय स्कूल संचालित हैं। इनमें 243 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। सभी सरकारी स्कूलों में एक लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। समय-सारिणी में बदलाव से इन सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को नए समय के अनुसार स्कूल पहुंचना होगा। स्कूल मुखियाओं और शिक्षकों को भी कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन नई व्यवस्था के अनुसार करना होगा। शिक्षा विभाग के अनुसार 15 नवंबर से संबंधित स्कूलों में नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।वर्जन-सर्दियों में सुबह जल्दी स्कूल आने से विद्यार्थियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए निदेशालय ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। 15 नवंबर से सभी संबंधित स्कूलों में नई समय-सारिणी लागू होगी। नई समय-सारिणी में पढ़ाई का निर्धारित समय बनाए रखते हुए मौसम के अनुकूल बदलाव किया गया है।- नीलम कुंडू, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।