Panipat News: सफाई कर्मचारियों ने निगम के दफ्तरों पर जड़ा ताला, उड़ेल दी कूड़े की ट्रॉली

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पानीपत। नगर निगम और दमकल कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर हड़ताल सोमवार को उग्र हो गई। कर्मचारियों ने नगर निगम के दो प्रमुख कार्यालयों पर ताला जड़ दिया और पालिका बाजार स्थित दफ्तर के ठीक बाहर कूड़े की एक भरी हुई ट्रॉली उड़ेल दी।कर्मचारियों ने इसके बाद मेयर कोमल सैनी के कार्यालय का घेराव कर ताला लगा दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों के इस प्रदर्शन के कारण पूरे दिन नगर निगम का प्रशासनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित रहा। दोनों कार्यालयों की इंजीनियरिंग और प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में काम नहीं हो पाया। वहीं शहर में पूरी तरह से साफ-सफाई नहीं हो पाई। शहर में करीब 300 टन कूड़ा पड़ा है।सोमवार सुबह नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान नरेश कुमार अठवाल और सचिव राजन की अगुवाई में कर्मचारी पालिका बाजार कार्यालय पहुंचे। वहां कर्मचारियों ने पहले गेट पर ताला लगाया और फिर विरोध जताते हुए बाहर ही कूड़ा फेंक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी जुलूस निकालते हुए मेयर कार्यालय पहुंच। वहां भी तालाबंदी कर दी।कर्मचारियों के उग्र रुख और तालाबंदी के चलते मेयर कोमल सैनी पूरे दिन अपने कार्यालय नहीं आईं। यूनियन के प्रधान नरेश अठवाल व सचिव राजन ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार और प्रशासन मांगों को पूरा नहीं करता, यह आंदोलन जारी रहेगा।