Panipat News: हड़ताल से सफाई व्यवस्था बदहाल, लगे कूड़े के ढेर

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शहर में करीब 350 टन कचरा पड़ा है। रविवार को सफाईकर्मियों ने पालिका बाजार स्थित निगम कार्यालय पर धरना दिया। सोमवार को जीटी रोड पर जुलूस निकाला जाएगा। उधर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी के कर्मचारियों से कूड़ा उठान व सफाई कराई जा रही है। नगर निगम सफाईकर्मी और दमकलकर्मी 25वें दिन भी हड़ताल पर रहे। विज्ञापन

जिला प्रधान नरेश अठवाल ने बताया बैठक में आंदोलन को और अधिक तेज करने का निर्णय लिया गया है। शहर में करीब 350 टन कचरा पड़ा है। रविवार को सफाईकर्मियों ने पालिका बाजार स्थित निगम कार्यालय पर धरना दिया। सोमवार को जीटी रोड पर जुलूस निकाला जाएगा। उधर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी के कर्मचारियों से कूड़ा उठान व सफाई कराई जा रही है। नगर निगम सफाईकर्मी और दमकलकर्मी 25वें दिन भी हड़ताल पर रहे।जिला प्रधान नरेश अठवाल ने बताया बैठक में आंदोलन को और अधिक तेज करने का निर्णय लिया गया है।

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पानीपत। नगर निगम सफाई कर्मचारियों का आंदोलन अभी समाप्त होने वाला नही है। रोहतक में हुई बैठक में यूनियन ने हड़ताल और तीन दिन के लिए बढ़ाने का एलान कर दिया है। पिछले 25वें दिन से सफाईकर्मियों की हड़ताल होने से शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं।