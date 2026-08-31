Panipat News: सिंघु बॉर्डर, शामली और गोहाना रूट पर ई-बसें बंद, रोहतक भेजने की तैयारी

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पुराना बस स्टैंड स्थित ई-डिपो से 45 ई-बसोंं का संचालन किया जा रहा है। 28 मई को आठ रूटों पर बसों को शुरू किया गया था। जिसमें सिटी सर्विस, गोहाना, सिंघु बॉर्डर, कैराना-शामली के लिए भी रूट बनाया गया था। शामली के लिए 14, गोहाना के लिए 4 और सिंघु बॉर्डर के लिए 4, असंध चौकी के लिए एक बस आवंटित की गई थी। लेकिन इन रूटों पर यात्रियों की संख्या तेजी से कम होती रही। जिस कारण पहले बसों की संख्या को कम किया गया। सिंघु बार्डर जाने वाली ई-बसों का विस्तार कर आईएसबीटी कश्मीरी गेट के लिए भेजा जा रहा है।बाॅक्सकई रूटों पर बसोंं का किया विस्ताररोडवेज अधिकारियों के सर्वे के बाद कई रूटों पर बसों का विस्तार भी किया गया है। इसमें चार बसों को जींद, चार बसोंं को असंध, दो बसोंं को सालवन और 16 ई-बसोंं को सिटी सर्विस के लिए चलाया जा रहा है। साथ ही चार सोनीपत, छह समालखा और चार बसोंं को करनाल के लिए भेजा जा रहा है। इससे यात्रियों को राहत मिल रही है।बाॅक्स28 मई को मुख्यमंत्री ने दिखाई थी हरी झंडीपानीपत में 22 करोड़ के बजट से तैयार हुए ई-बस डिपो और ई-बसों का संचालन 28 मई से शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया था।वर्जन :कई रूटों से ई-बसों को हटाकर अन्य रूटों पर चलाने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियोंं द्वारा सर्वे कर यात्रियोंं की संख्या के आधार पर बसोंं को रूटों पर चलाया जाएगा। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी।विक्रम कांबोज, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो