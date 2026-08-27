Panipat News: हरिद्वार मेला और रक्षाबंधन को लेकर रोडवेज ने कसी कमर, चलेगी 25 अतिरिक्त बसें

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बुधवार शाम से ही बसों की मांग में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए डिपो से अतिरिक्त बसों को रवाना करना शुरू कर दिया गया है। वीरवार को भी यात्रियों की संख्या और मांग के अनुसार बसों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए भी विशेष बसें चलाई जाएंगी। चमराड़ा गांव के रमेश कुमार ने बताया कि सावन पूर्णिमा पर हरिद्वार में स्नान के लिए जाना था। मन में डर था कि बसों में भारी भीड़ मिलेगी और टिकट नहीं मिल पाएगी। लेकिन डिपो पर आकर पता चला कि अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं, जिससे काफी राहत मिली है। सुनीता देवी ने बताया कि हरिद्वार मेले के लिए टिकट आराम से मिल गया है। बस में सीट मिलने से यात्रा आरामदायक होगी। इस से अतिरिक्त बस चलाने से यात्रियों को सुविधा मिली है।रोडवेज ने पूर्णिमा पर हरिद्वार मेले के लिए पूरा जोर लगा दिया है। डिपो में जरूरत पड़ने पर दूसरा टिकट काउंटर भी बनाने की तैयारी है। डिपो से तड़के पांच बजे ही बस रवाना हो जाएंगी। इसके बाद यात्रियों की मांग अनुसार बस भेजी जाएंगी। डिपो से वीरवार आधी रात के बाद बसों की वापसी शुरू की जाएंगी। यहां आते ही बसों को रक्षाबंधन के लिए चलाया जाएगा। डिपो अधिकारी रक्षाबंधन पर लोकल और अंतरजिला रूटों पर जोर देगा। इसके साथ यूपी के शामली व कैराना रूट पर बसों को चलाएगा।हरिद्वार मेले के दौरान डिपो पर अतिरिक्त दबाव रहता है। लोकल रूटों को चलाने के साथ हरिद्वार मेले में भी बस भेजी जानी है। सभी चालक व परिचालकों की छुट्टी रद्द की गई हैं। डिपो मेले और रक्षाबंधन के लिए तैयार है।विक्रम कंबोज, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो।