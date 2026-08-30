Panipat News: शतरंज में रीना और अंश, टेबल टेनिस में शौर्य प्रथम

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पानीपत। देशबंधु गुप्ता राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर विद्यार्थियों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। शतरंज में रीना और अंश, टेबल टेबल टेनिस में शौर्य प्रथम रहे। पुश-अप चैलेंज और तीन टांगड़ी दौड़ में भी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।टेबल टेनिस में शौर्य ने प्रथम, शरभ और सचिन ने संयुक्त रूप से द्वितीय तथा रोहित ने तृतीय स्थान हासिल किया। पुश-अप चैलेंज में सुजल प्रथम, अंकित द्वितीय और तरुण तृतीय रहे। शतरंज के छात्रा वर्ग में रीना ने प्रथम, मुस्कान ने द्वितीय और आंचल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं छात्र वर्ग में अंश ने प्रथम, रोनित ने द्वितीय और एनोश ने तृतीय स्थान हासिल किया। तीन टांगड़ी दौड़ में भी विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया।प्राचार्य प्रो. सुभाष चंद्र जागलान ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल प्रभारी दलबीर देशवाल ने कहा कि स्वस्थ जीवनशैली के लिए पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भाग लेना भी जरूरी है। विद्यार्थियों को दिनचर्या में खेलों को शामिल करना चाहिए। इस अवसर पर डॉ. रितु नेहरा, डॉ. नरसिंह जांगड़ा, सुनीता चांद, डॉ. शशिकांता, डॉ. सुनील दत्त, डॉ. दलजीत कुमार, डॉ. शिवम धवन और संदीप कुमार मौजूद रहे।