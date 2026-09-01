Panipat News: जिले के उद्यमियों को शंघाई मेले का मिला निमंत्रण
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:04 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:04 AM IST
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पानीपत। एशिया लीडिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म फॉर टेक्सटाइल मशीनरी द्वारा सोमवार को पानीपत के सेक्टर 25 स्थित होटल डेज में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पानीपत के प्रमुख टेक्सटाइल उद्यमियों को आगामी 22 से 24 नवंबर के दौरान चीन के शंघाई में आयोजित होने वाले भव्य टेक्सटाइल मशीनरी मेले के बारे में जानकारी प्रदान करना था।
बैठक के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर डोन शु और उपाध्यक्ष एथेन सेन ने मेले की रूपरेखा और इसके महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि शंघाई में हर दो साल में एक बार यह प्रतिष्ठित मेला आयोजित किया जाता है। यहां दुनिया भर की अत्याधुनिक और आधुनिक टेक्सटाइल मशीनों से उद्योग जगत को रूबरू कराया जाता है। इस बार मेले में नीटिंग और होजरी की नई मशीनें प्रदर्शित की जा रही हैं, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक पर आधारित होंगी।
भारतीय टेक्सटाइल उद्योग के लिए अपार संभावनाएं और उद्यमियों का सम्मान : टेक्सटाइल मशीनरी क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 22 हजार करोड़ रुपये का निर्यात और 125 लाख का इनपुट दर्ज है। इस मेले में मुख्य रूप से बेडशीट, ब्लैंकेट, कंबल, बलेनो, कर्टन, सोफा कवर और कारपेट निर्माण में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक मशीनरी शामिल होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले से भारत को हमेशा भारी उम्मीदें रहती हैं और इस वर्ष अकेले पानीपत से लगभग 150 प्रमुख उद्यमी इसमें भाग लेने जा रहे हैं।
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कार्यक्रम के अंत में उद्योग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले स्थानीय उद्यमियों भीम राणा, रमेश वर्मा, सुरेश गर्ग, मोहनलाल गर्ग और मनीष अग्रवाल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
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बैठक के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर डोन शु और उपाध्यक्ष एथेन सेन ने मेले की रूपरेखा और इसके महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि शंघाई में हर दो साल में एक बार यह प्रतिष्ठित मेला आयोजित किया जाता है। यहां दुनिया भर की अत्याधुनिक और आधुनिक टेक्सटाइल मशीनों से उद्योग जगत को रूबरू कराया जाता है। इस बार मेले में नीटिंग और होजरी की नई मशीनें प्रदर्शित की जा रही हैं, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक पर आधारित होंगी।
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भारतीय टेक्सटाइल उद्योग के लिए अपार संभावनाएं और उद्यमियों का सम्मान : टेक्सटाइल मशीनरी क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 22 हजार करोड़ रुपये का निर्यात और 125 लाख का इनपुट दर्ज है। इस मेले में मुख्य रूप से बेडशीट, ब्लैंकेट, कंबल, बलेनो, कर्टन, सोफा कवर और कारपेट निर्माण में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक मशीनरी शामिल होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले से भारत को हमेशा भारी उम्मीदें रहती हैं और इस वर्ष अकेले पानीपत से लगभग 150 प्रमुख उद्यमी इसमें भाग लेने जा रहे हैं।
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कार्यक्रम के अंत में उद्योग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले स्थानीय उद्यमियों भीम राणा, रमेश वर्मा, सुरेश गर्ग, मोहनलाल गर्ग और मनीष अग्रवाल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।