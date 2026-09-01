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Panipat News: आयुष्मान योजना के मरीजों का आज नहीं होगा इलाज

Tue, 01 Sep 2026 06:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:04 AM IST
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Ayushman scheme patients will not receive treatment today.
पानीपत। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने सरकार द्वारा बकाया क्लेम का पूरा भुगतान न किए जाने के विरोध में एक सितंबर को एक दिन के लिए सांकेतिक रूप से आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद करने का निर्णय लिया है। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो निजी अस्पताल पूरी तरह से इलाज बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं।
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आईएमए के प्रधान ने बताया कि पूरे प्रदेश के निजी अस्पतालों का करीब 1200 करोड़ रुपये और अकेले पानीपत जिले के 30 से 40 आयुष्मान पैनल के अस्पतालों का लगभग 70 से 80 करोड़ रुपये बकाया है।
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