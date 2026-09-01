Panipat News: बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए आज होंगे नामांकन

विज्ञापन



चुनाव अधिकारी कर्ण सिंह पानू ने बताया कि सुबह 10 बजे से बार कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चार बजे तक दावेदार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। प्रधान पद के लिए जमानत राशि 71 हजार रुपये और 10 साल का अनुभव मांगा गया है। वहीं, उप प्रधान और सचिव के लिए 41 हजार की जमानत राशि और पांच साल का अनुभव, सह-सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए 21 हजार जमानत राशि और तीन साल का अनुभव रखा गया है। संवाद

विज्ञापन

पानीपत। बार एसोसिएशन के चुनाव में मंगलवार को प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कराए जाएंगे। इसके लिए चुनाव कमेटी ने सभी तैयारी पूरी कर ली हैं। प्रधान पद से लेकर संयुक्त सचिव तक सात दोनों के लिए नामांकन किए जाएंगे। सभी पदों के लिए अलग-अलग जमानत राशि और अनुभव तय किया गया है।