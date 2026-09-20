Panipat News: रजनी के गहने उतारे थे शव की तलाश जारी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:34 AM IST
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पानीपत। पुरेवाल कॉलोनी निवासी रजनी मेहता की हत्या के बाद शव नहर में फेंकने के मामले में पुलिस पूछताछ में गहने उतारकर आपस में बांटने का खुलासा हुआ है।
पुराना औद्योगिक थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि आरोपियों ने रजनी के शरीर से गहने उतार लिए थे। शनिवार को एसडीआरएफ और गोताखोरों ने सोनीपत की खुबडू झाल से दिल्ली के बुआना तक नहर में तलाश की, लेकिन शव नहीं मिला। दो लाख रुपये के लेन-देन को लेकर हत्या की साजिश रची गई थी। सीसीटीवी में रजनी अंतिम बार पड़ोसी गौरव के साथ जाती दिखाई दी थी। उससे पूछताछ में हत्या का खुलासा हुआ। ब्यूरो
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पुराना औद्योगिक थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि आरोपियों ने रजनी के शरीर से गहने उतार लिए थे। शनिवार को एसडीआरएफ और गोताखोरों ने सोनीपत की खुबडू झाल से दिल्ली के बुआना तक नहर में तलाश की, लेकिन शव नहीं मिला। दो लाख रुपये के लेन-देन को लेकर हत्या की साजिश रची गई थी। सीसीटीवी में रजनी अंतिम बार पड़ोसी गौरव के साथ जाती दिखाई दी थी। उससे पूछताछ में हत्या का खुलासा हुआ। ब्यूरो