Panipat News: राजकुमार मिटान जापान एशियन गेम्स में भारतीय एथलेटिक्स टीम के ऑब्जर्वर नियुक्त

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पानीपत। वरिष्ठ खेल प्रशासक राजकुमार मिटान को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति न केवल राजकुमार मिटान के वर्षों के निस्वार्थ खेल सेवा, ईमानदारी और एथलेटिक्स के प्रति समर्पण का सम्मान है, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है।राजकुमार मिटान ने पिछले दो दशकों में हरियाणा में एथलेटिक्स को ग्रास रूट से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। चाहे स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन हो या राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करना हो, उनका योगदान हमेशा अग्रणी रहा है। उनके नेतृत्व में हरियाणा ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता एथलीट देश को दिए हैं।फरीदाबाद मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने बताया कि एशियन गेम्स जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजन में भारतीय टीम के ऑब्जर्वर के रूप में उनकी नियुक्ति से निश्चित रूप से भारतीय एथलेटिक्स को नई दिशा और खिलाड़ियों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा।एथलेटिक्स हरियाणा, सभी जिला संघों, कोचों और खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों ने राजकुमार मिटान को इस बड़ी उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।