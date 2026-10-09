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Panipat News: पीआरपीसी ने चलाया सतर्कता जागरूकता अभियान

Fri, 09 Oct 2026 03:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 09 Oct 2026 03:54 AM IST
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PRPC conducted a vigilance awareness campaign.
मतलौडा। पानीपत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स (पीआरपीसी) द्वारा व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम सत्यनिष्ठा से समृद्धि पर आधारित है।
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इस अभियान के अंतर्गत गांजबड़, कचरौली और महमदपुर गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक (सतर्कता) गौतम प्रिया ने ग्रामीणों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सतर्कता केवल किसी एक विभाग या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक नैतिक आचरण अपनाकर भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। उन्होंने ग्रामीणों को गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाने के प्रति जागरूक किया और विश्वास जताया कि सतर्कता की ओर बढ़ाया गया हर एक कदम देश की समृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। संवाद
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