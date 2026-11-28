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मतलौडा। जिला पुलिस का नशा मुक्ति अभियान शनिवार को डीएसपी इसराना प्रणय कुमार की देखरेख में गांव कालखा स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। इसके साथ गांव के मंदिर व रिहायशी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।स्कूल प्रांगण में प्रिंसिपल वीरेंद्र सिंह व अध्यापकों की मौजूदगी में 192 विद्यार्थियों और शिक्षकों को नशे के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया। उन्होंने जीवनभर नशा न करने की शपथ दिलाई। टीम ने साइबर हेल्पलाइन 1930, यातायात नियमों (एचएसआरपी प्लेट, हेलमेट व सीट बेल्ट), महिला हेल्पलाइन 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और डायल 112 के बारे में भी जानकारी दी।इसके बाद पुलिस टीम ने मंदिर में मौजूद नागरिकों व घर-घर जाकर करीब 320 ग्रामीणों से संवाद किया। टीम ने बताया कि नशा छोड़ने के इच्छुक व्यक्तियों का जिला नागरिक अस्पताल के कमरा नंबर 27 में निशुल्क इलाज कराया जाता है। साथ ही नशा तस्करी की सूचना मानस हेल्पलाइन 1933 पर देने की अपील की।