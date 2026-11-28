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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। शहर और आसपास के गांवों में बिजली लाइनों की मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली निगम के अनुसार, 132 केवी सब स्टेशन इसराना के 11 केवी बिजावा, शाहपुर, वाटल सप्लाई और पलड़ी फीडर पर सुबह आठ से दस बजे तक बिजली बंद रहेगी।132 केवी सब स्टेशन एचएसआईआईडीसी के बाल जाटान रोड, खंडरा रोड, जय ज्योति इंडस्ट्रीज, हैचरी और सरला इंडस्ट्रीज फीडर पर सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। 132 केवी सब स्टेशन मूनक के धर्मगढ़ रोड, थिराना रोड, कवि रोड, गुरुकुल और शेरा फीडर पर सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक बिजली बंद रहेगी। 33 केवी सब स्टेशन अलुपुर के अलुपुर और नैन फीडर पर सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक कट रहेगा।वहीं, 400 केवी बीबीएमबी सब स्टेशन के सिवाह, पसीना, दीवाना, खलीला, नांगल खेड़ी और संजय अस्पताल फीडर पर सुबह दस से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। 33 केवी सब स्टेशन सनौली रोड के पीपी गली फीडर पर सुबह नौ से शाम चार बजे तक और 33 केवी सब स्टेशन मोहाली के उग्राखेड़ी रोड, मोहाली रोड, काला आम्ब, निंबरी, हनुमान मंदिर, बबैल, सिवाह खेड़ी और राजाखेड़ी फीडर पर सुबह दस से शाम तीन बजे तक बिजली बंद रहेगी।इसके अलावा 33 केवी सब स्टेशन नौल्था के विजय हैचरी, दुवैत, नौल्था और सुमेर चंद फीडर पर दोपहर 12 से शाम चार बजे तक तथा 33 केवी सब स्टेशन चंदौली के विजय नगर, पेप्सी अर्बन, भैंसवाल, बाबरपुर और एल्डिको ग्रीन फीडर पर सुबह आठ से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।