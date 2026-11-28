विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। समालखा के मॉडल टाउन चौक पर शनिवार को पब्लिक हेल्थ विभाग की गाड़ी और स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा बच्चा बाल-बाल बच गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई और आसपास के दुकानदारों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।पब्लिक हेल्थ विभाग की गाड़ी रेलवे स्टेशन से मॉडल टाउन की तरफ जा रही थी। इसी दौरान गुरुद्वारे वाली गली की तरफ से स्कूटी पर सवार होकर आ रहे करीश और दलजीत गाड़ी से टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि करीश को गंभीर चोटें आईं, जबकि दलजीत सुरक्षित बच गया। आरोप है कि दुर्घटना के बाद गाड़ी का चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर भाग गया।सूचना मिलने पर डायल 112 व स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि पुलिस ने पब्लिक हेल्थ विभाग की गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।32