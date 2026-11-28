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संवाद न्यूज एजेंसीसनौली। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बापौली में शनिवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर छात्राओं को बाल तस्करी, बाल मजदूरी व बाल भिक्षावृत्ति जैसे अपराधों की रोकथाम के प्रति सचेत किया गया। कार्यक्रम में स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम और एमडीडी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने छात्राओं को आत्मरक्षा, महिला अधिकारों, सामाजिक कर्तव्यों व साइबर सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी।स्टेट क्राइम ब्रांच प्रभारी नमना ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा के व्यावहारिक उपायों, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग व ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाव के तरीके समझाए। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर ऑनलाइन भरोसा न करें और न ही अपनी निजी जानकारी, फोटो, पासवर्ड या ओटीपी साझा करें। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों को पहचानना और सही समय पर सहायता लेना भी आत्मरक्षा का हिस्सा है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, छेड़छाड़ या शोषण की स्थिति में बिना संकोच अपने अभिभावकों, शिक्षकों व पुलिस को सूचित करें।एमडीडी ऑफ इंडिया के जिला समन्वयक संजय कुमार ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और सशक्तिकरण एक स्वस्थ समाज की बुनियाद हैं। प्रत्येक बच्ची को भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने व आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए।27