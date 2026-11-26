विज्ञापन



पानीपत। शहर और आसपास के गांवों में बिजली मरम्मत कार्य के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी एवीटी सेल ने दी। बिजली निगम अधिकारियों ने बताया कि सब स्टेशन 132 केवी एचएसआईआईडीसी टी-3 के 11 केवी बाल जाटान रोड, राजपुर रोड, बड़ौली, कच्छरौली, महमदपुर, अनाज मंडी, खंडरा, हैचरी, सोनिया इंडस्ट्रीज, सिंहपुरा चौक, सिठाना रोड, रिफाइनरी रोड अर्बन, गोशाला, फाटक, नोहरा रोड, बोहली रोड, राम नगर रोड, डेरा आसन व बिरमी में सुबह 9:30 से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सब स्टेशन 33 केवी गोहाना रोड के अमर भवन चौक, जैन मोहल्ला व हैदराबादी अस्तपाल में रात को दस से सुबह पांच बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सब स्टेशन 33 केवी अलुपुर के 11 केवी अलुपुर और नैन में दोपहर 12 से शाम को चार बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सब स्टेशन 33 केवी अहर के 11 केवी परढ़ाना, दीप पैराडाइस व खलीला में दोपहर 12 से शाम को चार बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

संवाद न्यूज एजेंसी