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पानीपत। संविधान दिवस पर वीरवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराते हुए संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने व इसमें निहित आदर्शों व मूल्यों का पालन करने की शपथ दिलाई।पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने कहा कि भारतीय संविधान हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है, जो प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आमजन के सांविधानिक अधिकारों की रक्षा करना भी है। प्रत्येक पुलिसकर्मी को संविधान और कानून के दायरे में रहकर पूरी निष्पक्षता, ईमानदारी एवं संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, जिससे आमजन में सुरक्षा का भाव और कानून के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हो।उन्होंने कहा कि संविधान हमें देश की एकता, अखंडता, आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। हम सभी को संविधान द्वारा निर्धारित मूल कर्तव्यों का पालन करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक एवं कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।