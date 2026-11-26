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माई सिटी रिपोर्टरइसराना (पानीपत)। शादी समारोह में खाना बनाते समय बीड़ी पीने पर डांटने की रंजिश में साथी कारीगर ने हलवाई राजपाल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी गांव बिजावा निवासी दीपक हलवाई की बाइक, मोबाइल और मेहनताने के 12 हजार रुपये लेकर भागा हो गया था। थाना इसराना पुलिस ने तीन दिन में हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गांव शाहपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया।डीएसपी मुख्यालय विकास कुमार ने वीरवार को जिला पुलिस मुख्यालय में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गांव बिजावा निवासी राजपाल हलवाई का काम करता था। उसके साथ उसी गांव का दीपक दिहाड़ी कारीगर के रूप में काम करता था। हाल ही में दोनों सोनीपत के गांव नैय्यत में एक शादी समारोह में खाना बनाने गए थे।डीएसपी के अनुसार, वहां काम के दौरान बीड़ी पीने पर राजपाल ने दीपक को डांट दिया था। इसी बात को लेकर वह रंजिश रखने लगा। समारोह के बाद राजपाल मेहनताने के 12 हजार रुपये लेकर दीपक के साथ बाइक पर गांव लौट रहा था।बुआना लाखू के खेतों के पास दीपक ने ठंड से हाथ सेंकने के बहाने बाइक रुकवा ली। यहां दोनों के बीच पुरानी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान दीपक ने चाकू से राजपाल पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी और नकदी, मोबाइल व बाइक लेकर फरार हो गया।परिजनों की शिकायत पर थाना इसराना में हत्या का प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। थाना प्रभारी हरिराम ने गुप्त सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए वारदात के तीसरे दिन आरोपी दीपक को शाहपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने वारदात कबूल की है।पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस वारदात में इस्तेमाल चाकू, मृतक की बाइक, मोबाइल और 12 हजार रुपये बरामद करने के लिए पूछताछ कर रही है।