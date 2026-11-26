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इसराना। पानीपत-गोहाना हाईवे पर नौल्था गांव के पास वीरवार को सड़क पर खड़े गैस सिलिंडरों से भरे ट्रक से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार डाहर गांव निवासी साहिल घायल हो गया। उसे इसराना स्थित एनसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में संदीप ने बताया कि मंगलवार की दोपहर करीब 1:40 बजे उसने अपने भाई साहिल के मोबाइल पर फोन किया था। फोन किसी अज्ञात व्यक्ति ने उठाया और बताया कि नौल्था में अंश धर्मकांटा नौल्था गांव के पास साहिल का एक्सीडेंट हो गया है। उसे उपचार के लिए एनसी मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही वह अस्पताल पहुंच गया।रास्ते में घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों ने उसे बताया कि गैस सिलिंडरों से भरा ट्रक मुख्य सड़क पर खड़ा था। इसी दौरान इसराना की तरफ से आ रही साहिल की बाइक ट्रक के पीछे जा टकराई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। उसके भाई का अस्पताल में उपचार चल रहा है। उसने पुलिस से ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन खड़ा करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।इसराना थाना प्रभारी हरिराम ने बताया कि हाईवे पर नौल्था गांव के पास सड़क पर खड़े ट्रक से बाइक सवार के टकराने के मामले की सूचना मिली है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।52