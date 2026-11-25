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पानीपत। शहर और आसपास के गांव में बिजली मरम्मत कार्य के लिए बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। यह जानकारी एवीटी सेल ने दी। बिजली निगम अधिकारियों ने बताया कि सब स्टेशन 33 केवी मतलौडा के मतलौडा अड्डा, नारा और माजरा में सुबह दस से दोपहर दो बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। सब स्टेशन 33 केवी अहर के खलीला, सर्भुदास और अहर में दोपहर 12 से शाम को चार बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। सब स्टेशन 33 केवी जिला सचिवालय के पटेल नगर, अशोक नगर और ग्रीन पार्क में सुबह दस से शाम को तीन बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

संवाद न्यूज एजेंसी