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समालखा। जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान की कड़ी में बुधवार को देहरा स्थित राजकीय उच्च विद्यालय व रिहायशी क्षेत्रों में जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।डीएसपी प्रणय कुमार ने विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक व पारिवारिक दुष्परिणामों के प्रति सचेत करते हुए जीवन में नशा न करने की सामूहिक शपथ दिलाई। साथ ही छात्रों को साइबर फ्रॉड से बचाव, यातायात नियमों, महिला हेल्पलाइन 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और डायल 112 की जानकारी दी गई।पुलिस टीम ने गांव में घर-घर जाकर ग्रामीणों से संवाद किया और नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। टीम ने बताया कि स्वेच्छा से नशा छोड़ने वालों का जिला नागरिक अस्पताल में निशुल्क इलाज व परामर्श कराया जाता है। अवैध रूप से नशा बेचने वालों की सूचना मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 पर देने की अपील की और सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखने का भरोसा दिलाया गया।